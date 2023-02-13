Analistler, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.830 doların destek, 1.890 doların direnç konumunda olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA

Cumhuriyet, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Altının gram fiyatı 1.130 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

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