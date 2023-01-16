ABD'de geçen hafta açıklanan enflasyon verilerinin ardından ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) sıkılaşma adımlarını yavaşlatacağı beklentilerinin arttığını belirterek, bunun da altın fiyatlarını desteklediğini ifade etti.

Kaynak: AA

Fed, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Altının gram fiyatı 1.157 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

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