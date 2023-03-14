Altının gram fiyatı 1.166 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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Altının gram fiyatı 1.166 lira seviyesinden işlem görüyor

14.03.2023 10:47
Altının gram fiyatı 1.166 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 1.166 lira seviyesinde işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 1.166 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı, 1.168 lira ile 2 Şubat'tan bu yana en yüksek seviyesini test etmesinin ardından günü önceki kapanışa göre yüzde 2,4 artışla 1.167 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugün yatay bir seyir izleyerek saat 10.40 itibarıyla 1.166 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.910 lira, Cumhuriyet altını da 7.750 liradan satılıyor.

Dün yüzde 2,5 artışla günü 1.914 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,1 altında 1.912 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, ABD'nin bankacılık sektörüne ilişkin endişelerle risk algısının yüksek seyrettiğini belirterek, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini bildirdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda dün bir ara ABD Merkez Bankası'nın (Fed) senenin devamında faiz artırmayacağına yönelik beklentiler öne çıksa da, yeni günde gelecek hafta yapılacak toplantıda yüzde 75 ihtimalle 25 baz puanlık faiz artışına gidileceği öngörülüyor.

Analistler, Fed'in faiz artırımına ilişkin beklentilerin altın fiyatları üzerinde belirleyici olduğunu ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.890 doların destek, 1.930 doların direnç konumunda bulunduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA
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Amerika Birleşik Devletleri, Fed, Ekonomi, Son Dakika

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