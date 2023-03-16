Altının gram fiyatı 1.173 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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Altının gram fiyatı 1.173 lira seviyesinden işlem görüyor

16.03.2023 10:56
Altının gram fiyatı 1.173 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.173 lira seviyesinde işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.173 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,83 azalışla 1.171 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla yüzde 0,17 artışla 1.173 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.920 lira, Cumhuriyet altını da 7.790 liradan satılıyor.

Dün yüzde 0,75 artışla günü 1.918 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde 1.919 dolardan alıcı buluyor.

ABD'de başlayan ve Avrupa'ya sıçrayan bankacılık sektörüne ilişkin endişeler piyasalarda oynaklığı had safhaya çıkarırken, önemli merkez bankalarının atacağı adımlara yönelik beklentilerde de belirsizlik arttı.

Analistler, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bugünkü faiz kararının yatırımcıların odağında yer aldığını belirterek, ECB Başkanı Christine Lagarde'ın gelecek dönem para politikasına ilişkin açıklamalarının piyasalarda oynaklığı artırabileceğini kaydetti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin 50 baz puanlık faiz artışı ihtimali yüzde 14 seviyesine kadar gerilerken, bankanın faiz artırımlarına 25 baz puanla devam edeceği öngörülmeye başladı.

Bugün ECB'nin faiz kararının yanı sıra ABD'de konut başlangıçları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.890 doların destek, 1.950 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

Kaynak: AA
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Amerika Birleşik Devletleri, Cumhuriyet, Ekonomi, Son Dakika

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