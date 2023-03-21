Altında değer kaybı! Gram fiyatı 1.203 liradan işlem görüyor - Son Dakika
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Altında değer kaybı! Gram fiyatı 1.203 liradan işlem görüyor

21.03.2023 11:38

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlarken, 1.203 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün, ons fiyatına paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,48 değer kaybıyla 1.209 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 11.20 itibarıyla yüzde 0,5 azalışla 1.203 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.970 lira, Cumhuriyet altını da 8.020 liradan satılıyor. Dün 1.979 dolardan günü tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda yüzde 0,7 azalışla 1.966 dolardan alıcı buluyor.

ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ

Analistler, yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası kararları öncesinde artan belirsizliklerin fiyatlamaları zorlaştırdığını ifade ederek, ABD ve Avrupa'da bankacılık sektörüne ilişkin gelişmelerin de yakından takip edildiğini belirtti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yüzde 73 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağının öngörüldüğünü aktaran analistler, sene sonuna kadar ise 100 baz puanlık faiz indiriminin beklendiğini söyledi.

Analistler, bugün ABD'de ikinci el konut satışları ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.930 doların destek, 1.990 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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Amerika Birleşik Devletleri, Cumhuriyet, Fed, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altında değer kaybı! Gram fiyatı 1.203 liradan işlem görüyor - Son Dakika


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