Altında artış sürüyor! Gram fiyatı 1.207 lira oldu - Son Dakika
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Altında artış sürüyor! Gram fiyatı 1.207 lira oldu

29.03.2023 11:10

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlaması sonrası 1.207 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.980 lira, cumhuriyet altını 8.020 liradan satılıyor.

Dün, ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı, yüzde 1,08 artarak günü 1.214 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne değer kaybıyla başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,58 azalışla 1.207 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET FİYATLARI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.980 lira, Cumhuriyet altını da 8.020 liradan satılıyor. Dün 1.974 dolardan günü tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda yüzde 0,61 azalışla 1.962 dolardan alıcı buluyor.

PİYASALARDA SON DURUM

ABD'de başlayan bankacılık krizine ilişkin sorunlar azalsa da, ülkede kredi genişlemesinin güç kaybedeceği ve bu durumun ülke ekonomisini resesyona götürecek süreci hızlandırabileceği endişesi fiyatlamaları zorlaştırıyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sene sonuna kadar 100 baz puan faiz indirimi yapacağına yönelik beklentiler güç kaybetmeye devam ederken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın mayısta yüzde 40 ihtimalle 25 baz puan faiz arttırılması ve yüzde 60 ihtimalle politika faizinin sabit tutulması bekleniyor. Analistler, bugün ABD'de bekleyen konut satışları verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.930 doların destek, 1.980 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

Kaynak: AA
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Amerika Birleşik Devletleri, Cumhuriyet, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altında artış sürüyor! Gram fiyatı 1.207 lira oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Altında artış sürüyor! Gram fiyatı 1.207 lira oldu - Son Dakika
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