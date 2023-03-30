Altının artışı sürüyor! Gramının değeri 1.212 lirayı buldu - Son Dakika
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Altının artışı sürüyor! Gramının değeri 1.212 lirayı buldu

30.03.2023 11:29

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.212 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.990 lira, Cumhuriyet altını da 8.050 liradan satılıyor.

Dün, ons fiyatına paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, yüzde 0,41 azalarak günü 1.209 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.55 itibarıyla yüzde 0,25 artışla 1.212 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.990 lira, Cumhuriyet altını da 8.050 liradan satılıyor. Dün 1.964 dolardan günü tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda yüzde 0,15 artışla 1.967 dolardan alıcı buluyor.

PİYASALARDA SON DURUM

Analistler, ABD'de bankacılık krizinin geride kaldığına yönelik beklentilerin güçlenmesi risk iştahını artırırken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem para politikasına ilişkin belirsizliklerin ise devam ettiğini bildirdi. Dün açıklanan verilere göre ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranının yüzde 6,45 ile 6 haftanın en düşük seviyesine gerilediğini belirten analistler, ABD'de konut piyasasının olası ekonomik daralmalarda en hızlı etkilenen alanlardan biri olduğunu ve konut piyasasında şu ana kadar Fed'in istediği sonuçların gözlenmediğini kaydetti. Analistler, bugün Almanya'da enflasyon ve ABD'de 4. çeyrek büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.930 doların destek, 1.980 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

Kaynak: AA
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Amerika Birleşik Devletleri, Cumhuriyet, Fed, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altının artışı sürüyor! Gramının değeri 1.212 lirayı buldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Altının artışı sürüyor! Gramının değeri 1.212 lirayı buldu - Son Dakika
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