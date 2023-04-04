Altının yükseliş grafiği sürüyor! 1.225 liradan satılıyor - Son Dakika
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Altının yükseliş grafiği sürüyor! 1.225 liradan satılıyor

04.04.2023 13:02

Altının gram fiyatı, haftanın ikinci işlem gününe yatay bir seyirle başlamasının ardından 1.225 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı anlarda çeyrek altın 2.010 lira, Cumhuriyet altını da 8.140 liradan satışa sunuluyor.

Altının gram fiyatı, haftanın ikinci işlem gününe yatay bir seyirle başlamasının ardından 1.225 lira seviyesinde işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Dün altının ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı, yüzde 0,83 artarak günü 1.225 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 11.30 itibarıyla 1.225 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.010 lira, Cumhuriyet altını da 8.140 liradan satılıyor.

PİYASALARDA SON DURUM

Dün 1.985 dolardan günü tamamlayan altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,1 azalışla 1.982 dolardan alıcı buluyor. Analistler, dünya genelinde yavaşlayan ekonomik aktivite ve artan petrol fiyatlarının enflasyonla mücadeleyi sekteye uğratabileceği endişesiyle varlık fiyatlarının yön bulmakta zorlandığını söyledi. Ekonomik aktivitedeki yavaşlamanın merkez bankalarının enflasyon hedefiyle uyumlu olduğunu belirten analistler, buna karşın petrol fiyatlarındaki yükselişin, merkez bankalarını "şahin" kalmaya zorlayarak altının ons fiyatının baskılanmasına neden olabileceğini kaydetti.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek toplantıda yüzde 58 ihtimale 25 baz puan faiz arttıracağının öngörüldüğünü aktararak, son gelişmelerin ardından bu adımın Banka'nın son faiz artışı olacağının tahmin edildiğini söyledi. Bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ABD'de fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.950 doların destek, 1.990 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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Amerika Birleşik Devletleri, Cumhuriyet, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altının yükseliş grafiği sürüyor! 1.225 liradan satılıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Altının yükseliş grafiği sürüyor! 1.225 liradan satılıyor - Son Dakika
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