Altının gram fiyatı 1.243 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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Altının gram fiyatı 1.243 lira seviyesinden işlem görüyor

07.04.2023 11:37
Altının gram fiyatı 1.243 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından 1.243 lira seviyesinde işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından 1.243 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatına paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,58 azalışla 1.243 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla yüzde 1.243 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.040 lira, Cumhuriyet altını da 8.250 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı dün yüzde 0,66 düşüşle 2.007 dolardan günü tamamladı. Bugün, Londra ve New York borsasının kapalı olması nedeniyle altının onsunda işlem gerçekleşmiyor.

Analistler, ABD'nin iş gücü piyasasındaki yavaşlamaya işaretlerinin güçlendiğini belirterek, bugün ülkede açıklanacak tarım dışı istihdam verilerindeki seyrin yatırımcıların odağında olduğunu ifade etti.

Artan belirsizliklerin tahvil piyasalarında alış ağırlıklı seyri desteklemeyi sürdürdüğünü kaydeden analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi düşüş eğilimini 6. güne taşıyarak dün 12 Eylül 2022'den bu yana en düşük seviye olan yüzde 3,31 seviyesinden kapandığını bildirdi.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay yüzde 55 ihtimalle politika faizini sabit bırakmasının, yüzde 45 ihtimalle ise 25 baz puanlık faiz artışlarına devam etmesinin beklendiğini kaydetti.

Bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'nin istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini belirten analistler teknik açıdan altının ons fiyatında 1.990 doların destek, 2.040 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Ekonomi Altının gram fiyatı 1.243 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika


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