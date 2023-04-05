Altında büyük sıçrayış! Tarihi rekoru 1.254 lirayla kırdı - Son Dakika
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Altında büyük sıçrayış! Tarihi rekoru 1.254 lirayla kırdı

05.04.2023 10:52

Dün akşam 1.250 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.254 lira seviyesinde işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 11.20 itibarıyla 1.254 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.060 lira, Cumhuriyet altını da 8.330 liradan satılıyor. Dün günü yüzde 1,81 artışla 2.020 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı da şu dakikalarda yüzde 0,2 primle 2.025 dolardan alıcı buluyor.

ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ

Analistler, ABD'de artan resesyon endişelerinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin adımlarını sonlandırmasına neden olabileceği beklentilerini güçlendirdiğine dikkati çekerek, bu durumun altınının ons fiyatını desteklediğini ifade etti.

Fed'in gelecek ay 25 baz puan faiz artıracağına yönelik öngörülerin yüzde 58'den yüzde 42'ye indiğini vurgulayan analistler, bugün ABD'de açıklanacak ADP özel sektör istihdamı ile cuma günkü tarım dışı istihdam verisinin piyasaların durumuna daha net ışık tutmasının beklendiğini kaydetti.

Analistler, bugün dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD'de ADP özel sektör istihdamı verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2.070 doların direnç, 1.990 doların destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Kaynak: AA
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Amerika Birleşik Devletleri, Cumhuriyet, Fed, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altında büyük sıçrayış! Tarihi rekoru 1.254 lirayla kırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Altında büyük sıçrayış! Tarihi rekoru 1.254 lirayla kırdı - Son Dakika
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