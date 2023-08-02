Altının Gram Fiyatı 1.690 Lira Seviyesinde İşlem Görüyor - Son Dakika
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Altının Gram Fiyatı 1.690 Lira Seviyesinde İşlem Görüyor

02.08.2023 11:17

Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 1.690 lira seviyesinden işlem görüyor. Dün altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 1 altında 1.686 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1.690 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda, çeyrek altın 2.780 lira, Cumhuriyet altını 11.210 liradan satılıyor.

Dün altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 1 altında 1.686 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1.690 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalarda, çeyrek altın 2.780 lira, cumhuriyet altını 11.210 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,2 artışla 1.949 dolardan işlem görüyor.

ONS ALTINDA 1.970 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Küresel piyasalarda, gelecek dönem para politikalarına ilişkin belirsizliklerin güçlü kalmasıyla satış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, ABD'nin iş gücü piyasalarına yönelik verileri yatırımcıların odağında olmaya devam ediyor. Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de ADP özel sektör istihdamının takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.940 ve 1.930 doların destek, 1.970 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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Kaynak: AA
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Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altının Gram Fiyatı 1.690 Lira Seviyesinde İşlem Görüyor - Son Dakika


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