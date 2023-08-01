Altının Gram Fiyatı 1.696 Lira Seviyesinde İşlem Görüyor - Son Dakika
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Altının Gram Fiyatı 1.696 Lira Seviyesinde İşlem Görüyor

01.08.2023 10:45

Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 1.696 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 1.702 liradan tamamladı. Altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,5 azalışla 1.957 dolardan işlem görüyor. Küresel piyasalarda, dünya genelinde ekonomik aktiviteye ve enflasyon problemine ilişkin endişelerle karışık bir seyir öne çıkıyor.

Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 1.702 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla yüzde 0,3 altında 1.696 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.790 lira, cumhuriyet altını 11.250 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,5 azalışla 1.957 dolardan işlem görüyor.

KÜRESEL PİYASALAR KARIŞIK SEYREDİYOR

Küresel piyasalarda, dünya genelinde ekonomik aktiviteye ve enflasyon problemine ilişkin endişelerle karışık bir seyir öne çıkıyor. Uzun süre enflasyon ve resesyon ikilemi arasında kalan dünya ekonomilerinin yumuşak iniş yapabilecekleri ihtimali varlık fiyatları üzerindeki baskıyı azaltsa da henüz makroekonomik verilerden alınan sinyallerin net bir mesaj vermemesi fiyatlamaları zorlaştırıyor.

ONS ALTINDA 1.970 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, bugün yurt içinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) yurt dışında ise ABD'de ve Avrupa'da imalat sanayi PMI, Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı, ABD'de inşaat harcamaları ve JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.940 ve 1.930 doların destek, 1.970 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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Kaynak: AA
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Amerika Birleşik Devletleri, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Altının Gram Fiyatı 1.696 Lira Seviyesinde İşlem Görüyor - Son Dakika
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