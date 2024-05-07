Altın fiyatları yeni güne yatay seyirle başladı! İşte piyasalardaki son durum - Son Dakika
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Ekonomi

Altın fiyatları yeni güne yatay seyirle başladı! İşte piyasalardaki son durum

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Altının gram fiyatı, dün ons fiyatındaki artışa paralel yükselerek günü yüzde 0,7 artışla 2.410 liradan tamamladı. Bugün ise gram fiyatı yatay seyirle başlayarak 2.410 lira seviyesinde işlem görüyor. ABD'de iş gücü piyasasının yavaşlaması ve enflasyon endişelerinin azalmasıyla birlikte Fed'in faiz indirimine gitmesi bekleniyor. Bu durum, tahvil faizlerindeki düşüşü destekleyerek altının alternatif maliyetini azaltıyor. Teknik açıdan altının ons fiyatında 2.350 ve 2.400 dolar seviyeleri direnç, 2.300 ve 2.270 dolar seviyeleri ise destek konumunda bulunuyor.

07.05.2024 10:14
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Altının yeni güne yatay seyirle başlayan gram fiyatı, saat 09.50 itibarıyla 2 bin 410 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 395 liradan, Cumhuriyet altını 15 bin 920 liradan satılıyor. Altının onsu ise şu sıralarda yüzde 0,1 düşüşle 2 bin 320 dolardan işlem görüyor.Altının ons fiyatında 2 bin 350 ve 2 bin 400 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 300 ve 2 bin 270 dolar seviyelerinin ise destek konumunda olduğu ifade ediliyor.

POLİTİKA FAİZİNİN İNDİRİLMESİ BEKLENİYOR

ABD'de geçen hafta açıklanan verilerin iş gücü piyasasının yavaş yavaş da olsa soğumaya başladığına ilişkin sinyaller vermesi enflasyon endişelerini azaltırken, ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyonla mücadele kapsamında son 23 yılın en yüksek seviyesine çıkardığı politika faizini bu sene indirmeye başlaması bekleniyor.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Bankanın yıl sonuna kadar yüzde 90 ihtimalle en az bir faiz indirimine imza atacağının öngörüldüğünü, bu adımın eylül ayında atılacağına yönelik beklentilerin öne çıktığını belirtti.

Enflasyon endişelerinin azalmasının tahvil faizlerindeki düşüşü desteklediğini dile getiren analistler, gerileyen tahvil faizlerinin altının alternatif maliyetini azalttığını ifade etti.

"DİRENÇ, 2 BİN 400 DOLAR SEVİYELERİNDE"

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro bölgesinde perakende satışlar ve Fed yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 350 ve 2 bin 400 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 300 ve 2 bin 270 dolar seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

Altın fiyatları yeni güne yatay seyirle başladı! İşte piyasalardaki son durum
Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Altın fiyatları yeni güne yatay seyirle başladı! İşte piyasalardaki son durum - Son Dakika

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