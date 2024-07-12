Altının Gram Fiyatı 2.550 Lira Seviyesinde İşlem Görüyor - Son Dakika
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Ekonomi

Altının Gram Fiyatı 2.550 Lira Seviyesinde İşlem Görüyor

Altının gram fiyatı, dün ons fiyatındaki yükselişe paralel olarak değer kazandıktan sonra günü bir önceki kapanışın üzerinde tamamladı. Yeni güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı, şu anda 2.550 lira seviyesinde bulunuyor. ABD'de tüketici enflasyonunun yavaşlamasıyla birlikte Fed'in faiz indirimine gitme beklentileri güçlenirken, bugün açıklanacak üretici enflasyonu verileri takip edilecek.

12.07.2024 10:07
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Altının gramı, güne yatay başlamasının ardından 2 bin 550 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü bir önceki kapanışın yüzde 1,8 üzerinde 2 bin 449 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla bir önceki kapanışın hemen üzerinde 2 bin 550 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 170 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 630 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda bir önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 2 bin 404 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD'de tüketici enflasyonunun yavaşladığına işaret eden veriler sonrası ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine gitme beklentilerinin güçlendiğini belirterek, bugün gözlerin ülkede açıklanacak üretici enflasyonu verilerine çevrildiğini söyledi.

Dün ülkede açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 3 artışla piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Söz konusu verilerin dezenflasyon trendinin tekrar rayına girdiğine dair görüşleri güçlendirdiğini bildiren analistler, Fed'in faiz indirimlerine yakın zamanda başlayacağına dair beklentileri artırdığını ifade etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in ilk faiz indirimine eylülde gitme ihtimaline kesin gözüyle bakılırken, yıl sonuna kadar üç faiz indirimi yapılabileceği de fiyatlamalara dahil oldu.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Michigan tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 420 ve 2 bin 450 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 400 ve 2 bin 350 dolar seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA

Fed, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altının Gram Fiyatı 2.550 Lira Seviyesinde İşlem Görüyor - Son Dakika

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