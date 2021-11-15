Altının gram fiyatı 599 lira seviyesinden işlem görüyor

Bugün Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi ve ABD'de New York Fed sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, altının ons fiyatında 1.870 doların önemli direnç, 1.810 doların destek konumuna geldiğini söyledi.

Analistler, artan enflasyon baskılarının ardından bu hafta yoğun veri gündemiyle birlikte ABD Merkez Bankası ( Fed ) yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini dile getirdi.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 1.861 dolardan alıcı buluyor.

Altının gram fiyatı, yeni güne yatay başlamasının ardından, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 598,8 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 980 lira, Cumhuriyet altını da 4.000 liradan satılıyor.

Geçen haftanın son işlem gününde dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 1 üzerinde 599 liradan tamamladı.

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