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Altının gram fiyatı 618 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

Altının gram fiyatı 618 lira seviyesinden işlem görüyor

17.11.2021 10:50
Altının gram fiyatı 618 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 618 lira seviyesinde işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 618 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 1,8 üzerinde 613,7 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,7 yükselişle 618,3 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.015 lira, Cumhuriyet altını da 4.142 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 yükselişle 1.856 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, küresel piyasalarda enflasyon endişeleri ile törpülenen risk iştahının altının ons fiyatını desteklediğini belirterek, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişin yurt içinde altın fiyatlarının rekor seviyeye yükselmesine neden olduğunu kaydetti.

Dolar/TL, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 10,36 seviyesinde bulunuyor.

Bugün Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçları verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, altının ons fiyatında 1.870 doların önemli direnç, 1.810 doların destek konumuna geldiğini söyledi.

Altın, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Altının gram fiyatı 618 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika Ekonomi


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