Altının gram fiyatı 871 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 871 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 3,1 üzerinde 845,2 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 11.15 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 3 artışla 870,6 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.447 lira, Cumhuriyet altını da 5.860 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 1.785 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizi kararının yatırımcıların odağına yerleştiğini kaydederek, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) toplantılarından çıkacak para politikası kararlarının takip edileceğini ifade etti.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD ve Avrupa'da Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD'de haftalık işsizlik başvuruları, sanayi üretimi ve konut başlangıçlarının öne çıktığını aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 ve 1.810 doların direnç, 1.755 doların ise destek konumunda bulunduğunu söyledi.