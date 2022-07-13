Altının ons fiyatı, bugün 1.722,6 dolar ile Eylül 2021'den bu yana en düşük seviyesini test etmesinin ardından şu dakikalarda önceki kapanışının hemen altında 1.725,6 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Ekonomi › Altının gram fiyatı 965 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

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