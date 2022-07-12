Altının gram fiyatı 969 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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Altının gram fiyatı 969 lira seviyesinden işlem görüyor

12.07.2022 11:13
Altının gram fiyatı 969 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından 969,2 lira seviyesinde işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından 969,2 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,2 artışla 969,1 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yatay başlamasının ardından saat 11.10 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 969,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.593 lira, Cumhuriyet altını da 6.485 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışına göre yüzde 0,1 azalışla 1.733 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD'de yarın açıklanacak enflasyon verileri öncesi yatırımcıların temkinli hareket ettiğini belirterek, artan dolar talebinin altının ons fiyatını baskılamaya devam ettiğini söyledi.

Bugün yurt dışında Almanya'da Zew beklenti endekslerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.720 doların destek, 1.760 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altının gram fiyatı 969 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Altının gram fiyatı 969 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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