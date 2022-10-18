Altının gramı 990 lira seviyesinden satılıyor

Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,5 artışla 986 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 990 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET FİYATLARI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.591 lira, Cumhuriyet altını da 6.6680 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,4 artışla 1.656 dolardan işlem görüyor. Analistler, dün İngiltere'nin yeni Maliye Bakanı Jeremy Hunt'ın vergi indirimlerinden geri adım atıldığını duyurması ve ABD'de şirket finansal sonuçlarına ilişkin iyimserlikle risk iştahının yükseldiğini belirterek, bu paralelde dolar endeksinde yaşanan düşüşün altın fiyatlarını desteklediğini söyledi.

DALGALANMALAR SÜRECEK

Enflasyon ve resesyon endişelerine ilişkin risklerin gündemdeki yerini korumasıyla varlık fiyatlarındaki dalgalanmaların sürebileceğine işaret eden analistler, bugün veri gündeminde yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi ve Almanya'da Zew endekslerinin öne çıktığını bildirdi. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.640 ve 1.620 doların destek, 1.680 ve 1.700 doların direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.