Güne düşüşler başlayan altının gram fiyatı 1.675 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

Güne düşüşler başlayan altının gram fiyatı 1.675 lira seviyesinden işlem görüyor

Son Güncelleme: 21.09.2023 10:41

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 1.675 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2 bin 751 liradan, cumhuriyet altını ise 11 bin 285 liradan satılıyor.

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 1.675 lira seviyesinden işlem görüyor. Dün dolar kurundaki yükselişe karşın altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı 1.692-1.675 lira bandında hareket ederek günü yüzde 0,05 azalışla 1.677 liradan tamamladı.

GRAM, ÇEYREK VE CUMHURİYET FİYATLARI

Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,10 azalışla 1.675 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2 bin 751 liradan, cumhuriyet altını ise 11 bin 285 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,18 altında 1.926 dolardan işlem görüyor.

ANALİSTLERİN YORUMU

Analistler, dün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında bıraktığını belirterek, Fed Başkanı Jerome Powell'ın karar sonrası yapmış olduğu açıklamalarda, uygun olması halinde faiz oranlarını daha da artırmaya hazır olduklarını ifade etmesinin dolar endeksli değerli madenler piyasasında oynaklığın artmasına neden olduğunu belirtti.

Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararının takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 doların destek, 1.940 doların ise direnç konumunda olduğunu söyledi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB politika faizinin 500 baz puan artırılarak yüzde 30'a çıkarılacağını tahmin ediyor. Anket sonuçlarına göre, 250 ila 600 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 27,50 ile yüzde 31, yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 35 ile 45 arasında yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Güne düşüşler başlayan altının gram fiyatı 1.675 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Güne düşüşler başlayan altının gram fiyatı 1.675 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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