Güne düşüşle başlayan gram altın 1.025 liradan satılıyor - Son Dakika
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Güne düşüşle başlayan gram altın 1.025 liradan satılıyor

26.08.2022 11:20

Altın fiyatları güne düşüşle başlarken gram altın bin 25 liradan, çeyrek altın bin 687 liradan, cumhuriyet altını ise 6 bin 730 liradan alıcı buluyor.

Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 11.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1.025,21 liradan işlem görüyor.

İŞTE GRAM, ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.687 lira, Cumhuriyet altını ise 6.864 liradan satışı gerçekleşiyor. Dün yüzde 0,4 artışla günü 1.758,7 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,4 altında 1.752,12 dolardan işlem görüyor.

YATIRIMCILAR DAHA FAZLA NETLİK BEKLİYOR

Analistler, enflasyon ve resesyon ikilemi arasında kalan yatırımcıların merkez bankalarının aksiyonlarına ilişkin daha fazla netlik beklediğini belirtti. Piyasaların Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'nda ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün yapacağı konuşma öncesinde yatırımcıların temkinli hareket ettiğini ifade etti.

FED 75 BAZ PUANLIK FAİZ ARTIRABİLİR

Fed'in eylüldeki faiz kararına ilişkin 75 baz puanlık faiz artışı ihtimalinin yüzde 63'e yükseldiğini aktaran analistler, Powell'ın bugünkü konuşmasında Fed'in olası adımlarına ilişkin ipuçları aranacağını açıkladı.

ALTININ DİRENÇ KONUMU 1.780 DOLAR

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu belirten analistler, ABD'de kişisel gelir ve harcamalar ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin izleneceğinin altını çizerek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.720 doların destek, 1.780 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Güne düşüşle başlayan gram altın 1.025 liradan satılıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Güne düşüşle başlayan gram altın 1.025 liradan satılıyor - Son Dakika
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