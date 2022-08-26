Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu belirten analistler, ABD'de kişisel gelir ve harcamalar ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin izleneceğinin altını çizerek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.720 doların destek, 1.780 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

Analistler, enflasyon ve resesyon ikilemi arasında kalan yatırımcıların merkez bankalarının aksiyonlarına ilişkin daha fazla netlik beklediğini belirtti. Piyasaların Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'nda ABD Merkez Bankası ( Fed ) Başkanı Jerome Powell 'ın bugün yapacağı konuşma öncesinde yatırımcıların temkinli hareket ettiğini ifade etti.

Kaynak: AA

Cumhuriyet, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Güne düşüşle başlayan gram altın 1.025 liradan satılıyor - Son Dakika

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