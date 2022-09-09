Gram altının fiyatı 1.013 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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Gram altının fiyatı 1.013 lira seviyesinden işlem görüyor

09.09.2022 10:51
Gram altının fiyatı 1.013 lira seviyesinden işlem görüyor

Gram altının fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasından sonra 1.013 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.641 lira, cumhuriyet altını da 6.779 liradan alıcı buluyor.

Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,6 azalışla 1.001 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 1.012 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET FİYATLARI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.641 lira, Cumhuriyet altını da 6.779 liradan satılıyor. Dün yüzde 0,6 azalışla günü 1.708,5 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 1 üzerinde 1.726,7 dolardan işlem görüyor.

PİYASALARDA SON DURUM

Analistler, Avrupa Merkez Bankası'nın beklentiler doğrultusunda 75 baz puanlık faiz artışına gitmesi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ayki para politikasına ilişkin belirsizliklerin azalmasıyla doların diğer para birimleri ve emtialar karşısında değer kaybettiğini bildirdi.

Dolardaki değer kaybından destek bulan altının ons fiyatında, 1.740 seviyesinin önemli direnç konumunda olduğunu dile getiren analistler, bu seviyenin aşılması durumunda yükseliş eğiliminin devam edebileceğini söyledi.
Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Fed üyelerinin konuşmalarının yanı sıra ABD'de toptan eşya stoklarının takip edileceğini kaydetti.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Gram altının fiyatı 1.013 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gram altının fiyatı 1.013 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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