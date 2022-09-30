Altın haftanın son işlem gününde yükseldi! 997 liradan değerlendiriliyor - Son Dakika
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Altın haftanın son işlem gününde yükseldi! 997 liradan değerlendiriliyor

30.09.2022 10:58

Dün, ons altın fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı günü yüzde 0,1 yükselişle 988 liradan tamamladı. Değerli metalin yükselmesine bağlı olarak bugün gram fiyatı 997 lira seviyesinden alıcı buluyor.

Geçtiğimiz gün ons altında yaşanan yükselişlerin ardından gram altın da yukarı yönlü hareket etmeye başladı. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 997 lira seviyesinde işlem görüyor.

ONS ALTIN YÜKSELİŞ KAYDETTİ

Dün, ons altın fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,1 artışla 988 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,9 üzerinde 997 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.640 lira, Cumhuriyet altını da 6.675 liradan satılıyor. Yükseliş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,6 artışla 1.672 dolardan işlem görüyor.

İNGİLTERE'DEN ALTINA DESTEK GELDİ

Analistler, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) açıkladığı tahvil alımı programının ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin şahin tonda sözle yönlendirmelerinin ardından doların gelişen ülke para birimleri ve emtialar karşısında değer kaybetmesi ile altın fiyatlarının yükseldiğini söyledi.

Bugün, Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de kişisel gelir ve harcamalar verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.650 ve 1.620 doların destek, 1.680 ve 1700 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altın haftanın son işlem gününde yükseldi! 997 liradan değerlendiriliyor - Son Dakika

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