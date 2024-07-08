Altının Gram Fiyatı Haftaya Düşüşle Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Altının Gram Fiyatı Haftaya Düşüşle Başladı

Altının gram fiyatı, haftaya değer kaybıyla başlamasının ardından 2 bin 502 lira seviyesinde işlem görüyor. ABD Merkez Bankası'nın gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizlikler ve karışık iş gücü piyasası verileri, altın fiyatlarının yön bulmasını zorlaştırıyor. Analistler, Fed'in eylülde faiz indirimine başlama ihtimalinin güçlendiğini belirtiyor.

08.07.2024 10:03
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Altının gramı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 2 bin 502 lira seviyesinde işlem görüyor.

Cuma günü altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü bir önceki kapanışın yüzde 1,8 üzerinde 2 bin 512 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya değer kaybıyla başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,4 altında 2 bin 502 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 120 liradan, cumhuriyet altını 16 bin 400 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda bir önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 2 bin 378 dolardan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizlikler sınırlı da olsa devam ederken, bu durum varlık fiyatlarının yön bulmasını zorlaştırıyor.

Bu hafta Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ve yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşirken, geçen hafta ABD'de açıklanan makroekonomik veriler, ülkede iş gücü piyasasına ilişkin karışık sinyaller verdi.

Ülkede tarım dışı istihdam, haziranda 206 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, mayıs verisi 272 binden 218 bine revize edildi. İşsizlik oranı 0,1 puan artışla yüzde 4,1'e çıkarak, Kasım 2021'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşırken, Fed'in dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç beklentiler dahilinde yüzde 0,3 artarak 35 dolara yükseldi.

Analistler, haziranda istihdam verilerinin beklentilerin üzerinde artmasına karşın, nisan ve mayıs ayı verilerindeki aşağı yönlü revizyonların ABD iş gücü piyasasının yumuşadığına dair ek kanıt sağladığını belirtti.

Ücret artış hızının yavaşladığına ve işsizlik oranındaki artışa işaret eden analistler, Fed'in eylülde faiz indirimine başlayabileceğine yönelik beklentilerin güçlendiğini kaydetti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in eylülde ilk faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 80'e çıkarken, kasımda faiz indirimine başlama ihtimali ise yüzde 76'ya geriledi. Bankanın olası bir faiz indiriminin ardından aralık toplantısında ikinci kez faiz indirimine gitme ihtimali de yüzde 97'ye çıktı.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güven endeksi ve ABD'de tüketici enflasyon beklentisi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 400 ve 2 bin 420 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 350 ve 2 bin 320 dolar seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA

Abd Merkez Bankası, Merkez Bankası, Fed, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altının Gram Fiyatı Haftaya Düşüşle Başladı - Son Dakika

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