Altının Gramı 1.678 lira seviyesinde - Son Dakika
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Altının Gramı 1.678 lira seviyesinde

08.08.2023 10:45

Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 1.678 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda, çeyrek altın 2.760 lira, cumhuriyet altını 11.130 liradan satılıyor.

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 1.680 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.678 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalarda, çeyrek altın 2.760 lira, cumhuriyet altını 11.130 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,2 azalışla 1.932 dolardan işlem görüyor.

GÖZLER FED'DE

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem para politikasına ilişkin belirsizlikler ve resesyon ihtimalinin yeniden öne çıkmaya başlamasıyla karışık bir seyir izliyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre, Fed'in büyük ihtimalle politika faizini değiştirmeyeceği öngörülürken, perşembe günü ülkede açıklanacak enflasyon verilerinin söz konusu fiyatlamalarda oynaklığı artırabileceği belirtiliyor. Bu hafta ABD'de gerçekleşecek yaklaşık 103 milyar dolarlık tahvil ihracı da yatırımcıların odağında bulunuyor. ABD Hazine Bakanlığı'nın bugün 42 milyar dolarlık 3 yıllık tahvil, yarın 38 milyar dolarlık 10 yıllık tahvil ve perşembe günü 23 milyar dolarlık 30 yıllık tahvil ihracı yapması bekleniyor.

ONS ALTINDA 1.970 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, ihalelerdeki talebin piyasa beklentilerine yönelik önemli mesajlar verebileceğini aktararak, özellikle 30 yıllık tahvil ihracında oluşacak faiz oranlarının ve getiri eğrisindeki son durumun yakından takip edileceğini bildirdi. Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesi ve toptan eşya stoklarının verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.930 doların destek, 1.970 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Fed, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altının Gramı 1.678 lira seviyesinde - Son Dakika


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