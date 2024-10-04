Altının gram fiyatı yükseldi: 2.932 lira - Son Dakika
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Ekonomi

Altının gram fiyatı yükseldi: 2.932 lira

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Altın gram fiyatı, güne 2.932 liradan başladı. Ons fiyatı da 2.663 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

04.10.2024 10:16
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Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,5 artışla 2 bin 932 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 5 bin 40 liradan, Cumhuriyet altını 20 bin 100 liradan satılıyor. Dün satış ağırlıklı seyir izleyen altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 2 bin 663 dolardan işlem görüyor.

ORTA DOĞU'DAKİ GERİLİM EKONOMİK AKTİVİTEYE YÖNELİK KARIŞIK SİNYALLER VERİYOR

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'daki gerilim ve ABD'de açıklanan verilerin ekonomik aktiviteye yönelik karışık sinyaller vermesiyle temkinli bir seyir izlenirken, bugün ABD'nin istihdam raporundaki veriler yatırımcıların odağına yerleşti. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda yıl sonuna kadar ABD Merkez Bankasının (Fed) 75 baz puanlık indirim yapacağı beklentisi güçlü kalmaya devam ederken, kasımda yüzde 66 ihtimalle 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapılacağı öngörülüyor. Öte yandan, Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Julie Kozack, Orta Doğu'daki çatışmaların daha da tırmanma olasılığının riskleri ve belirsizliği artırdığını, bölge ve ötesi için önemli ekonomik sonuçları olabileceğini ifade etti.

Altının gram fiyatı yükseldi: 2.932 lira
Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Döviz, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altının gram fiyatı yükseldi: 2.932 lira - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Hüseyin Özcan:
    admin siz zambiyada falanmisiniz altın şuan 3080.00 TL gramı . 2932 TL ye varsa alalım ne kadar varsa 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Altının gram fiyatı yükseldi: 2.932 lira - Son Dakika
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