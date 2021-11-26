Altının gram fiyatı yükseldi: 700 liradan işlem görüyor

Dün dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 690,7 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 11.20 itibarıyla 700 liradan işlem görüyor.
Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.148 lira, cumhuriyet altını da 4.675 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda 1.807 dolardan alıcı buluyor.
Güney Afrika Cumhuriyeti ile Botsvana'da, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) B.1.1.529 olarak isimlendirilen çok sayıda mutasyona uğramış yeni bir varyantının tespit edilmesinin ardından küresel risk iştahının azalmasıyla, yatırımcılar güvenli liman olarak değerlendirilen varlıklara yöneldi. Analistler, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu ve ABD'de piyasaların yarım gün açık olacağını belirterek, Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin açıklamaları ile Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının takip edileceğini ifade etti. Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.830 doların direnç olarak öne çıktığını aktaran analistler, olası düşüşlerde 1.780 doların destek konumuna geldiğini söyledi.
Kaynak: AA
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