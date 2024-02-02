Altının gram fiyatı güne yükselişle başladı

Ekonomi

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 12 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,03 yükselişle 2 bin 4 liradan tamamladı.Altının gram fiyatı yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla yüzde 0,4 artışla 2 bin 12 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 370 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 730 liradan satılıyor.

ONS ALTIN HAFİF YÜKSELİŞTE

Altının ons fiyatı da şu sıralarda yüzde 0,3 değer kazancıyla 2 bin 56 dolar seviyesinde dengelendi.

ANALİSTLERE GÖRE; FED POLİTİKA FAİZ İNDİRİMLERİ ÖNGÖRÜLENDEN DAHA GEÇ BAŞLAYACAK

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faiz indirimlerine öngörülenden daha geç başlayabileceğine yönelik ihtimallerin emtia fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirterek, bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin yatırımcıların odağına yerleştiğini bildirdi. Altının ons fiyatı tahvil faizlerindeki gerilemeden de aldığı destekle, 2 bin 55 dolar seviyesinden 2 Ocak'tan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.