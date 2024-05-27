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Ekonomi

Altının gram fiyatı güne yükselişle başladı

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Cuma günü, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanarak günü yüzde 0,4 artışla 2 bin 419 liradan tamamlayan altının gram fiyatı haftaya yükselişle başlamasının ardından 2 bin 426 lira seviyesinde işlem görüyor.

27.05.2024 10:15
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Geçtiğimiz hafta yaşanan düşüşün ardından cuma günü değer kazanarak günü yüzde 0,4 artışla 2 bin 419 liradan tamamlayan altının ons fiyatı yeni haftada da yükselişini sürdürüyor. Altının gram fiyatı saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 2 bin 426 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 20 liradan, cumhuriyet altını 16 bin liradan satılıyor. Altının ons fiyatı da şu sıralarda yüzde 0,3 artışla 2 bin 343 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

Analistler, cuma günü ABD'de Michigan Üniversitesi tarafından ölçülen enflasyon beklentilerinin gevşeme sinyalleri vermesiyle ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimine başlama ihtimalinin desteklendiğini ifade ederek, söz konusu durumun altın talebini desteklediğini söyledi.

ABD'DE AÇIKLANACAK BÜYÜME VERİLERİ PİYASALARI HAREKETLENDİREBİLİR

Hafta boyunca Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin takip edileceğini aktaran analistler, perşembe günü ABD'de açıklanacak büyüme verilerinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini de dile getirdi.

Analistler, çarşamba günü yayımlanacak olan Fed'in Bej Kitap raporu ile cuma günü açıklanacak Fed'in enflasyon göstergelerinden çekirdek kişisel tüketim harcamalarının bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları verebileceğini kaydetti.

Yoğun veri gündeminin takip edileceği haftaya başlarken, para piyasalarında Fed'in eylülde ilk faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 50, kasımda yüzde 63 ve aralıkta yüzde 82 ihtimalle fiyatlanıyor.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 350 ve 2 bin 370 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 330 ve 2 bin 300 doların destek konumunda olduğunu bildirdi.

Altının gram fiyatı güne yükselişle başladı
Kaynak: AA

Cumhuriyet Altını, Almanya, Fed, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altının gram fiyatı güne yükselişle başladı - Son Dakika

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