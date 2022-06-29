Altının gram fiyatının bin TL'nin altına gerilemesi kuyumcuları hareketlendi - Son Dakika
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Altının gram fiyatının bin TL'nin altına gerilemesi kuyumcuları hareketlendi

29.06.2022 13:18
Altının gram fiyatının bin TL'nin altına gerilemesi kuyumcuları hareketlendi

Son günlerde dolardaki düşüşle birlikte altının gram fiyatının bin 50 liralardan 970 liralara gevşemesi sonrası altın yatırımcıları ve düğün hazırlığı yapan vatandaşlar bu düşüşü alım fırsatı olarak değerlendirerek kuyumculara akın etti.

Son günlerde dolardaki düşüşle birlikte altının gram fiyatının bin 50 liralardan 970 liralara gevşemesi sonrası altın yatırımcıları ve düğün hazırlığı yapan vatandaşlar bu düşüşü alım fırsatı olarak değerlendirerek kuyumculara akın etti.

Yaşanan bu düşüş sonrası Trabzon'da kuyumcularda belirgin bir hareketlenme gözlenirken, gram altının yaklaşık 20 günlük bir aranın ardından bin TL'nin altına kadar gerileyerek 970 TL seviyelerine gelmesi özellikle düğün yapacak olanları kuyumculara yönlendirdi.

Özellikle düğün mevsimi olması ve Arap turistlerin bölgeye gelmeye başlamasının altın satışlarını olumlu yönde etkileyeceğini belirten Trabzon Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Ali Yazıcı, altının gram fiyatının dolar fiyatında bir gerileme olması halinde daha da düşeceğini söyledi. Yazıcı, dolarda geçen ay yaşanan yükseliş onrası altının gram fiyatının da paralel olarak yukarı gittiğini hatırlatarak "Bu aralar ani çıkışın belli bir zaman sonra bir dönüşü olduğunda piyasalar bir nebze de olsa panikliyor. Özellikle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun döviz kararı sonrası bir panik havası ve sonrasında dolarda bir düşüş oldu. Haliyle bunun gram altına da yansıması oldu. Altının gram fiyatı bin 50 liralardan 970 liraya gevşeyince bizim de iki gündür müşterilerimiz arttı. Trabzon'umuzda düğün sezonu Haziran-Temmuz-Ağustos aylarında. Şuan itibariyle hazırlıklarımız geçen dönemden pandeminin sonrasında yaza çok umutlu girdik, hazırlıklarımızı yaptık. Güzel de işlerimiz oluyor. Gurbetçilerde gelmeye başlarsa onların hareketliği ile yazı güzel geçireceğimizi düşünüyoruz. Trabzon'a Araplar'ın gelmeye başlaması ve Suudi Arabistan'ın Türkiye'ye seyahat yasağını kaldırması Trabzon'a çok olumlu yansımaları oluyor. Turizm anlamında ulaşım anlamında araç kiralamada, otellerde, kafelerde muazzam bir yoğunluk var. Bunun yansıması bize yılbaşına kadar olabileceğini düşünüyorum. Diğer piyasaların hareketlenmesi Eylül ayından sonra Arap turist çekildikten sonra yerli turistin ve yerli müşterilerimizin alış veriş yapacağını ön görüyoruz. Beklentilerimiz kuvvetli umarım inşallah yanılmayacağız" dedi.

Kuyumculardan Zekeriya Tonyalı da altının düşmesinin gayet normal olduğunu ifade ederek, "Altın çıktığı gibi düşmesi de gayet normal. Bana sorarsanız ülkemizin nerelere geldiğini neler yapabilecek olduğunun bir göstergesi. Daha düşebilir mi? Bence daha da düşebilir daha da gevşeyebilir. Dünyada olan sıkıntılar bunun nereye gideceğini nasıl olacağını hiç kimse tahmin edemez. Rusya'dan altın ithalatına bir ambargo koydular bunun sonucunu beklemek görmek lazım diye düşünüyorum. Şu an da yavaş yavaş hareketlenme altına bir talep olmaya başladı. Şu an düğün zamanı, düğün mevsimi yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın gelmeye başlamasıyla ufaktan da olsa bir hareketlenme başladı" diye konuştu. - TRABZON

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Kaynak: İHA

Trabzon, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altının gram fiyatının bin TL'nin altına gerilemesi kuyumcuları hareketlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Altının gram fiyatının bin TL'nin altına gerilemesi kuyumcuları hareketlendi - Son Dakika
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