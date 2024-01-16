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Gram altın 1.983 liradan işlem görüyor - Son Dakika
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Gram altın 1.983 liradan işlem görüyor

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 1.983 lira seviyesinde seyrediyor. Çeyrek altın 3 bin 320 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 530 liradan işlem görüyor.

16.01.2024 - 10:25,  Güncelleme: 11:20
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Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 1.983 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 3 bin 320 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 530 liradan satılıyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET FİYATLARI

Dün altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,36 yükselişle 1987 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı yeni güne değer kaybıyla başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,2 azalışla 1983 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 320 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 530 liradan satılıyor.

Küresel piyasalarda dolar endeksinin yükselmesiyle baskılanan altının ons fiyatı, şu dakikalarda yüzde 0,3 değer kaybıyla 2 bin 48 dolardan işlem görüyor.

ANALİSTLER NE DİYOR?

Analistler, bu yıl faiz indirimlerine başlaması beklenen önemli merkez bankalarının, söz konusu indirimlere ne zaman başlayacağına yönelik belirsizliklerin emtia fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirterek, Kızıldeniz'de yaşanan gelişmelerin de yatırımcıların odağında olduğunu dile getirdi. Haftanın devamında ise ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin yatırımcıların odağında olacağını aktaran analistler, banka yetkililerinin açıklamalarında Fed'in önümüzdeki süreçte atacağı adımlara ilişkin ipuçları aranacağını söyledi.

Öte yandan, para piyasalarında, Fed ocakta politika faizinde değişikliğe gitmeyeceğine kesin gözüyle bakılırken, bankanın mart toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 70 ile fiyatlanıyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde ZEW ekonomik güven endeksi ve ABD'de New York Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 60 ve 2 bin 80 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 40 ve 2 bin 20 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu aktardı.

Gram altın 1.983 liradan işlem görüyor
Kaynak: AA
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Amerika Birleşik Devletleri, Fed, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gram altın 1.983 liradan işlem görüyor - Son Dakika


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