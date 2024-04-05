Altın piyasalarında son durum ne? İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

Ekonomi

Dün günü 2 bin 350 liradan tamamlayan gram altın 2 bin 340 lira seviyesinden işlem görüyor. Saat 09.50 itibarıyla çeyrek altın 4 bin 120 liradan, cumhuriyet altını ise 15 bin 920 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise yüzde 0,6 azalışla 2 bin 280 dolar seviyesinde bulunuyor.

FAİZLE İLGİLİ BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Analistler, dünya genelinde önemli merkez bankalarının faiz indirim döngüsüne ne zaman gireceğine dair belirsizliğin devam ettiğini belirterek, Banka yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin piyasalar üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü kaydetti.

İş gücü piyasasındaki sıkı duruşun ABD Merkez Bankasının (Fed) politika alanını daralttığını ifade eden analistler, bugünkü verilerin Bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara dair ipuçları verebileceğini, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in haziranda faiz indirimlerine başlayacağına ilişkin tahminlerin yüzde 65 seviyesinde kalmaya devam ettiğini dile getirdi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde perakende satışları ve ABD'de istihdam raporu verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 320 ve 2 bin 350 doların direnç, 2 bin 280 ve 2 bin 250 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.