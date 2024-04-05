Dün günü 2 bin 350 liradan tamamlayan gram altın 2 bin 340 lira seviyesinden işlem görüyor. Saat 09.50 itibarıyla çeyrek altın 4 bin 120 liradan, cumhuriyet altını ise 15 bin 920 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise yüzde 0,6 azalışla 2 bin 280 dolar seviyesinde bulunuyor.
Analistler, dünya genelinde önemli merkez bankalarının faiz indirim döngüsüne ne zaman gireceğine dair belirsizliğin devam ettiğini belirterek, Banka yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin piyasalar üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü kaydetti.
İş gücü piyasasındaki sıkı duruşun ABD Merkez Bankasının (Fed) politika alanını daralttığını ifade eden analistler, bugünkü verilerin Bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara dair ipuçları verebileceğini, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in haziranda faiz indirimlerine başlayacağına ilişkin tahminlerin yüzde 65 seviyesinde kalmaya devam ettiğini dile getirdi.
Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde perakende satışları ve ABD'de istihdam raporu verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 320 ve 2 bin 350 doların direnç, 2 bin 280 ve 2 bin 250 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.
Son Dakika › Ekonomi › Altın piyasalarında son durum ne? İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları - Son Dakika
Futbol kulüpleriyle gerçekleştirdiği sponsorluk anlaşmalarıyla isminden söz ettiren GKN Kargo'nun konkordato başvurusu 3 ay içinde iflasla sonuçlandı. Şirketin yeniden ayağa kaldırılmasının imkansız olduğunu ortaya koyan raporun ardından mahkeme, kargo devinin 563 milyon liralık borçla iflasına karar verdi. GKN Kargo'nun kayıtlı 2 aracı dışında hiçbir varlığı bulunmadığı öğrenildi.
Türkiye'nin önde gelen elektrik dağıtım, perakende satış ve müşteri çözümleri şirketlerinden Enerjisa Enerji'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, 2023 yılına ait finansal, stratejik ve operasyonel faaliyet sonuçları paylaşıldı.
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