Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 974 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 974 lira seviyesinden işlem görüyor

20.10.2022 10:54

Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, 974 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1562, cumhuriyet altını ise 6622 liradan satılıyor.

Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 1,4 azalışla 973,2 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde, 974 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET FİYATLARI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.562 lira, Cumhuriyet altını da 6.622 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın hemen üzerinde 1.629 dolardan işlem görüyor. Analistler, ABD'de yükselen tahvil faizlerinin altının ons fiyatını baskıladığını söyledi. Bugün, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararının yatırımcıların odağına yerleştiğini aktaran analistler, faiz kararı sonrası altının gram fiyatında oynaklığın artabileceğini belirtti.

GÖZLER ABD'DEN GELECEK VERİLERDE

Bugün ayrıca, ABD'de Philadelphia Fed imalat endeksi ve haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, AB Liderler Zirvesi ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelecek açıklamaların da varlık fiyatları üzerinde etkili olabileceğini vurguladı.

FAİZ'İN 11'E İNDİRİLMESİ BEKLENİYOR

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.620 ve 1.600 doların destek, 1.650 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti. AA Finans'ın anketine katılan ekonomistlerin tamamı, politika faizinin yüzde 12'den yüzde 11'e indirileceğini tahmin ediyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 9 oldu. TCMB, ağustos ayının ardından eylülde de politika faizini 100 baz indirerek yüzde 12'ye çekmişti.

Kaynak: AA
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Son Dakika Ekonomi Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 974 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

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