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Altının gramı güne yükselişle başladı - Son Dakika
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Altının gramı güne yükselişle başladı

Altının gramı güne yükselişle başlamasının ardından 1911 lira seviyesinden işlem görüyor. Altının ons fiyatı da yükseliş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyarak 2 bin 42 dolardan işlem görüyor. Analistler, ABD Merkez Bankasının gelecek yıl faiz indirimlerine başlayabileceğine yönelik fiyatlamaların altın talebini desteklediğini söyledi.

20.12.2023 - 10:43,
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Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı günü yüzde 0,8 yükselişle 1909 liradan tamamladı. Altının gramı yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.50 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 1.911 lira seviyesinde bulunuyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 200, cumhuriyet altını 13 bin 50 lira seviyesinde bulunuluyor. Altının ons fiyatı da yükseliş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyarak yüzde 0,1 yükselişle 2 bin 42 dolardan işlem görüyor.

FED'İN MARTTA FAİZ İNDİRİMLERİNE BAŞLAMASI BEKLENİYOR

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıl en geç mayıs ayında faiz indirimlerine başlayabileceğine yönelik fiyatlamaların ve "yumuşak iniş" ihtimalinin güçlenmesinin altın talebini desteklediğini söyledi.

Dünya ekonomilerinin enflasyon ve resesyon kıskacında kalabileceğine ilişkin endişelerin yavaş yavaş fiyatlamaların dışına çıktığını aktaran analistler, tahvil faizlerinin son 5 ayın en düşük seviyesinde seyretmesinin altının alternatif maliyetini azalttığını dile getirdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in gelecek yılın ilk toplantısında faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, bankanın martta faiz indirimlerine başlama ihtimali yüzde 76 oldu.

ONS ALTINDA 2 BİN 50 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de CB tüketici güven endeksi ve 2. el konut satışlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 50 ve 2 bin 70 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 20 ve 2 bin 10 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.
Altının gramı güne yükselişle başladı
Kaynak: AA
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Amerika Birleşik Devletleri, Fed, Döviz, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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