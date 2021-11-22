Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 662 bin 500 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 653 bin 300 lira, en yüksek ise 665 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 662 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 553 milyon 99 bin 765,26 lira, işlem miktarı ise 842,21 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 588 milyon 330 bin 973,79 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, INTL HRM Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler ve Gram Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 666.000,00 1.860,25 En Düşük 653.300,00 1.840,60 En Yüksek 665.200,00 1.862,65 Kapanış 662.500,00 1.840,60 Ağırlıklı Ortalama 661.264,88 1.849,67 Toplam İşlem Hacmi (TL) 553.099.765,26 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 842,21 Toplam İşlem Adedi 45

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