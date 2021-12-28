Altının kilogramı 697 bin 500 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 697 bin 500 liraya çıktı.
Altın piyasasında, en düşük 691 bin 335 lira, en yüksek ise 702 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 5,05 artışla 697 bin 500 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 328 milyon 747 bin 626,64 lira, işlem miktarı ise 1.992,55 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 373 milyon 589 bin 772,40 lira düzeyinde gerçekleşti.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Uğuras Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz,
İstanbul Altın Rafinerisi ve Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 664.000.00 1.809,40 En Düşük 691.335.00 1.813,25 En Yüksek 702.000,00 1.822,40 Kapanış 697.500,00 1.820,25 Ağırlıklı Ortalama 696.859,37 1.817,89 Toplam İşlem Hacmi (TL) 1.328.747.626,64 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.992,55 Toplam İşlem Adedi 92
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