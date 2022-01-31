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Altının kilogramı 764 bin liraya geriledi - Son Dakika

Altının kilogramı 764 bin liraya geriledi

31.01.2022 19:07
Altının kilogramı 764 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 764 bin liraya indi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 764 bin liraya indi.

Altın piyasasında, en düşük 764 bin lira, en yüksek 781 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,67 azalarak 764 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 829 milyon 805 bin 793,98 lira, işlem miktarı ise 1.060,46 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 887 milyon 758 bin 488,21 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Altınbaş Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler ve Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış777.000,001.801,00
En Düşük764.000,001.789,50
En Yüksek781.000,001.795,40
Kapanış764.000,001.794,80
Ağırlıklı Ortalama766,116,971.792,78
Toplam İşlem Hacmi (TL)829.805.793,98

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.060,46

Toplam İşlem Adedi32

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Borsa İstanbul, Döviz, Altın, KMTP, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Altının kilogramı 764 bin liraya geriledi - Son Dakika Ekonomi


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