Altının kilogramı 954 bin liraya geriledi - Son Dakika
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Altının kilogramı 954 bin liraya geriledi

14.07.2022 16:43
Altının kilogramı 954 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 954 bin liraya geriledi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 954 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 954 bin lira, en yüksek 982 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,2 düşüşle 954 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 503 milyon 889 bin 327,07 lira, işlem miktarı ise 2.606,34 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 2 milyar 505 milyon 289 bin 280,63 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatçı Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış986.000,001.750,00
En Düşük954.000,001.705,00
En Yüksek982.500,001.744,90
Kapanış954.000,001.705,00
Ağırlıklı Ortalama955.314,101.719,16
Toplam İşlem Hacmi (TL)2.503.889.280,63

Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.606,34

Toplam İşlem Adedi70

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Altının kilogramı 986 bin liraya yükseldi Altının kilogramı 986 bin liraya yükseldi
Kaynak: AA

Borsa İstanbul, KMTP, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altının kilogramı 954 bin liraya geriledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Altının kilogramı 954 bin liraya geriledi - Son Dakika
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