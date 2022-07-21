Altının kilogramı 954 bin liraya geriledi - Son Dakika
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Altının kilogramı 954 bin liraya geriledi

21.07.2022 16:45
Altının kilogramı 954 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 954 bin liraya geriledi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 954 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 950 bin lira, en yüksek 954 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,4 azalarak 954 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 363 milyon 194 bin 599,67 lira, işlem miktarı ise 3.522,32 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 3 milyar 388 milyon 229 bin 515,20 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatçı Metal Rafineri, İstanbul Altın Rafinerisi, INT HRM Kıymetli Madenler ve Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış967.500,001.727,55
En Düşük950.000,001.675,00
En Yüksek954.000,001.713,50
Kapanış954.000,001.710,70
Ağırlıklı Ortalama957.152,171.691,37
Toplam İşlem Hacmi (TL)3.363.194.599,67

Toplam İşlem Miktarı (Kg)3.522,32

Toplam İşlem Adedi140

YORUMLAR
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Altının kilogramı 967 bin 500 liraya geriledi Altının kilogramı 967 bin 500 liraya geriledi Altının kilogramı 979 bin liraya geriledi Altının kilogramı 979 bin liraya geriledi
Kaynak: AA

Borsa İstanbul, KMTP, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altının kilogramı 954 bin liraya geriledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Altının kilogramı 954 bin liraya geriledi - Son Dakika
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