Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 954 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 950 bin lira, en yüksek 954 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,4 azalarak 954 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 363 milyon 194 bin 599,67 lira, işlem miktarı ise 3.522,32 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 3 milyar 388 milyon 229 bin 515,20 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatçı Metal Rafineri, İstanbul Altın Rafinerisi, INT HRM Kıymetli Madenler ve Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 967.500,00 1.727,55 En Düşük 950.000,00 1.675,00 En Yüksek 954.000,00 1.713,50 Kapanış 954.000,00 1.710,70 Ağırlıklı Ortalama 957.152,17 1.691,37 Toplam İşlem Hacmi (TL) 3.363.194.599,67 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 3.522,32 Toplam İşlem Adedi 140