Altının kilogramı 965 bin liraya geriledi - Son Dakika
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Altının kilogramı 965 bin liraya geriledi

01.07.2022 16:42
Altının kilogramı 965 bin liraya geriledi

?Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 965 bin liraya geriledi.

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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 965 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 963 bin 270 lira, en yüksek 971 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 azalarak 965 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 389 milyon 420 bin 670,91 lira, işlem miktarı ise 1.445,48 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 1 milyar 506 milyon 21 bin 582,83 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İar Döviz ve Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış971.000,001.818,00
En Düşük963.270,001.775,00
En Yüksek971.500,001.808,90
Kapanış965.000,001.800,55
Ağırlıklı Ortalama967.496,671.794,15
Toplam İşlem Hacmi (TL)1.389.420.670,91

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.445,48

Toplam İşlem Adedi57

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Altının kilogramı 971 bin liraya geriledi Altının kilogramı 971 bin liraya geriledi Altının kilogramı 975 bin 450 liraya geriledi Altının kilogramı 975 bin 450 liraya geriledi
Kaynak: AA

Borsa İstanbul, KMTP, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altının kilogramı 965 bin liraya geriledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Altının kilogramı 965 bin liraya geriledi - Son Dakika
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