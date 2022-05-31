Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 968 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 968 bin lira, en yüksek 984 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalarak 968 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 394 milyon 60 bin 647,14 lira, işlem miktarı ise 403,76 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 559 milyon 514 bin 456,59 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar VakıfBank, İstanbul Altın Rafinerisi, Uğuras Kıymetli Madenler, DenizBank, Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 972.000,00 1.857,50 En Düşük 968.000,00 1.850,50 En Yüksek 984.000,00 1.858,50 Kapanış 968.000,00 1.850,50 Ağırlıklı Ortalama 976.330,51 1.856,62 Toplam İşlem Hacmi (TL) 394.060.647,14 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 403,76 Toplam İşlem Adedi 40

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