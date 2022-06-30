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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 971 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 959 bin lira, en yüksek 978 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalarak 971 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 243 milyon 416 bin 979,06 lira, işlem miktarı ise 1.282,61 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 1 milyar 243 milyon 427 bin 977,96 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İar Döviz ve Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Demas Kuyumculuk, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 975.450,00 1.834,40 En Düşük 959.000,00 1.805,00 En Yüksek 978.200,00 1.824,50 Kapanış 971.000,00 1.818,00 Ağırlıklı Ortalama 963.436,27 1.812,36 Toplam İşlem Hacmi (TL) 1.243.416.979,06 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.282,61 Toplam İşlem Adedi 55