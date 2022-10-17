Altının kilogramı 986 bin liraya yükseldi - Son Dakika
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Altının kilogramı 986 bin liraya yükseldi

17.10.2022 16:36
Altının kilogramı 986 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 986 bin liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 986 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 977 bin lira, en yüksek 1 milyon 3 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artarak 986 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 990 milyon 74 bin 795,51 lira, işlem miktarı ise 4.052,92 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 4 milyar 8 milyon 14 bin 198,93 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, IAR Döviz ve Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Altınbas Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış982.000,001.639,00
En Düşük977.000,001.640,00
En Yüksek1.003.000,001.681,60
Kapanış986.000,001.650,00
Ağırlıklı Ortalama980.343,631.653,24
Toplam İşlem Hacmi (TL)3.990.074.795,51

Toplam İşlem Miktarı (Kg)4.052,92

Toplam İşlem Adedi182

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Kaynak: AA

Borsa İstanbul, KMTP, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altının kilogramı 986 bin liraya yükseldi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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