Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 986 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 977 bin lira, en yüksek 1 milyon 3 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artarak 986 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 990 milyon 74 bin 795,51 lira, işlem miktarı ise 4.052,92 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 4 milyar 8 milyon 14 bin 198,93 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, IAR Döviz ve Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Altınbas Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 982.000,00 1.639,00 En Düşük 977.000,00 1.640,00 En Yüksek 1.003.000,00 1.681,60 Kapanış 986.000,00 1.650,00 Ağırlıklı Ortalama 980.343,63 1.653,24 Toplam İşlem Hacmi (TL) 3.990.074.795,51 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 4.052,92 Toplam İşlem Adedi 182

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