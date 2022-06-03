Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 993 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 982 bin lira, en yüksek 993 bin 630 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,8 artarak 993 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 998 milyon 829 bin 449,07 lira, işlem miktarı ise 2.029,50 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 2 milyar 316 milyon 319 bin 802,88 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, İstanbul Altın Rafinerisi, İar Döviz ve Kıymetli Madenler, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 975.000,00 1.860,00 En Düşük 982.000,00 1.855,00 En Yüksek 993.630,00 1.873,10 Kapanış 993.000,00 1.866,50 Ağırlıklı Ortalama 984.241,02 1.864,16 Toplam İşlem Hacmi (TL) 1.998.829.449,07 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 2.029,50 Toplam İşlem Adedi 52