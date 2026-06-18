Altunkaya\'dan Irak\'a Ticaret Teması

Altunkaya Group Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, bir dizi önemli temaslarda bulunmak üzere gittiği Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi ve Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan'ı makamlarında ziyaret etti. Ziyaretlerde, iki ülke arasındaki dostluk bağlarının güçlendirilmesi ve ticari iş birliklerinin artırılması ön plana çıktı.

Başbakan Ali ez-Zeydi'ye "hayırlı olsun" ziyareti

Irak'ta gerçekleşen hükümet değişimi ve yeni dönemin başlamasının ardından Bağdat'a giden iş insanı Mahsum Altunkaya, Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'yi makamında ziyaret ederek yeni görevi için hayırlı olsun dileklerini iletti. Oldukça sıcak ve samimi bir atmosferde gerçekleşen görüşmede, Türkiye ile Irak arasındaki köklü dostluk ilişkileri ve ekonomik iş birliği imkanları masaya yatırıldı.

Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altunkaya Group Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, dost ve kardeş ülke Irak'ın Türkiye için stratejik ve ekonomik açıdan büyük bir önem taşıdığını vurguladı. Altunkaya, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin önümüzdeki dönemde daha da üst seviyelere taşınması yönünde karşılıklı görüş alışverişinde bulunduklarını ifade etti.

Büyükelçi İnan ile ihracat ve iş birliği istişaresi

Bağdat programı kapsamında Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan'ı da makamında ziyaret eden Mahsum Altunkaya, bölge ve dünya gündemine ilişkin kapsamlı bir değerlendirmede bulundu.

Görüşmede, Türkiye'nin Irak pazarındaki ihracat payının geliştirilmesi, lojistik ve ticari kanalların daha etkin kullanılması ile iki ülke iş dünyası arasındaki iş birliğinin artırılması adına atılabilecek stratejik adımlar ele alındı. Büyükelçi İnan ile karşılıklı fikir alışverişinde bulunan Altunkaya, Türk ihracatçısının bölgedeki varlığını güçlendirecek her türlü girişimin desteklenmesinin önemine dikkat çekti. - GAZİANTEP