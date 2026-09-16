Altunok'tan Oda bütçesi iddialarına yanıt, seçim reklamları kendi bütçesinden karşılandı - Son Dakika
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Altunok'tan Oda bütçesi iddialarına yanıt, seçim reklamları kendi bütçesinden karşılandı

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Altunok\'tan Oda bütçesi iddialarına yanıt, seçim reklamları kendi bütçesinden karşılandı
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Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Hesapları İnceleme Komisyonu Başkanı Mehmet Ayhan Altunok, seçim sürecinde Başkan Oğuzhan Ata Sadıkoğlu'nun reklam çalışmalarının Oda bütçesinden karşılandığı iddialarını asılsız olarak niteledi. Altunok, seçim reklam giderlerinin meclis üyesi adaylarının kendi aralarında oluşturduğu bütçeden karşılandığını savundu.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Hesapları İnceleme Komisyonu Başkanı ve Meclis Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Mehmet Ayhan Altunok, seçim sürecinde Başkan Oğuzhan Ata Sadıkoğlu'nun reklam çalışmalarının Oda bütçesinden karşılandığı yönündeki iddialara ilişkin açıklamada bulundu.

Altunok, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Malatya Ticaret ve Sanayi Odamızın bütçesi, gelir ve giderleri ile yapılan harcamalar her yıl meclisimiz tarafından onaylanmakta olup belirli usul ve esaslar çerçevesinde kayıt altındadır ve denetime açıktır. Odamızın bütçesi Meclisimizin bilgisi ve onayı doğrultusunda belirlenen bütçe fasılları çerçevesinde kullanılmaktadır. Hesapları İnceleme Komisyonu Başkanı olarak açık ve net ifade ediyorum; Sayın Oğuzhan Ata Sadıkoğlu'nun seçim sürecinde gerçekleştirilen reklam ve tanıtım çalışmalarının finansmanında Oda bütçesi kesinlikle kullanılmamaktadır. Seçim kampanyasına ilişkin reklam giderleri, Meclis Üyesi adaylarının kendi aralarında oluşturduğu seçim bütçesinden karşılanmaktadır. Dolayısıyla Oda üyelerimizin aidatlarından veya Odamızın herhangi bir bütçe kaleminden seçim reklamlarına kaynak aktarıldığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır, asılsızdır. Odamızın mali yapısı ve harcamaları kayıt altındadır. İddia sahibi olanların, kamuoyu önünde ortaya attıkları böylesine ciddi bir iddiayı somut belge ve bilgiyle ortaya koymaları gerekir. Aksi halde belgesiz ve dayanaksız ifadelerle Odamızın kurumsal yapısının ve mali yönetiminin zan altında bırakılması kabul edilemez. Odamızın hesapları şeffaftır, kayıt altındadır ve denetime açıktır" dedi.

Kaynak: İHA
Ticaret Ve Sanayi OdasıMehmet AyhanİncelemeMalatyaEkonomiSon Dakika

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