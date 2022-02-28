Amasra'da mekanize panoda üretime başlandı - Son Dakika
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Amasra'da mekanize panoda üretime başlandı

28.02.2022 15:35
Amasra'da mekanize panoda üretime başlandı

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi'ne bağlı maden ocağında yeni mekanize üretim panosu için kazasız belasız üretim dileğiyle kurban kesim töreni düzenlendi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi'ne bağlı maden ocağında yeni mekanize üretim panosu için kazasız belasız üretim dileğiyle kurban kesim töreni düzenlendi.

08: 00-16: 00 vardiyası öncesinde düzenlenen törende önce Kur-anı Kerim okunarak dualar edildi. Kurban kesim törenine, TTK Genel Müdür Yardımcısı İsmail Güner, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, GMİS Genel Sekreteri Ertan Kaya, GMİS Genel Mali Sekreteri Volkan Yıldız, GMİS Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, Amasra İşletme Müdürü Selçuk Ekmekçi, Amasra Şube Başkanı Birol Yalçın ve şube yöneticileri, Karadon Şube Başkanı Kemalettin Karataş, Amelebirliği Yönetim Kurulu Üyeleri ve maden işçileri katıldı.

Okunan Kur-an ve duaların ardından kuyu başında madencilerin ve katılımcıların salavat ve duaları eşliğinde kurban kesimi gerçekleştirildi. Kurban kesimi ardından madenciler ocağa indi. - BARTIN

Amasra'da mekanize panoda üretime başlandı
Amasra'da mekanize panoda üretime başlandı
Amasra'da mekanize panoda üretime başlandı
Amasra'da mekanize panoda üretime başlandı

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Türkiye Taşkömürü Kurumu, Kurban, Amasra, Maden, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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