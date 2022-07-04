Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermişti, Amasya'daki seralarda domates hasadı başladı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermişti, Amasya'daki seralarda domates hasadı başladı

04.07.2022 09:26

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermişti, Amasya'daki seralarda domates hasadı başladı Karadeniz Bölgesi'nin sebze üssü Amasya'da ocak ayındaki şiddetli kar yağışı sonucu yıkılması sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla sağlanan destekle yeniden kurularak üretim...

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermişti, Amasya'daki seralarda domates hasadı başladı

AMASYA - Karadeniz Bölgesi'nin sebze üssü Amasya'da ocak ayındaki şiddetli kar yağışı sonucu yıkılması sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla sağlanan destekle yeniden kurularak üretim sezonuna yetiştirilen seralarda domates hasadı başladı. Hasat, üreticisinin yüzünü güldürürken, bir kilo domates tarlada 8 lirayı bulan fiyatlarda alıcı buluyor.

"Cumhurbaşkanımız zor günümüzde yanımızda oldu"

Üreticiler sabahın ilk ışıklarından itibaren seraların yolunu tutup gün boyunca domates topluyor. Lezzetiyle meşhur olan Amasya domatesi yurdun dört bir yanına gönderiliyor. Kızılca, Aksalur, Dadı, Karaköprü ve Sevincer köyleri başta olmak üzere birçok köyde bulunan seraların üst bölümü biriken kar yüzünden çökmüş, seraların içinde bulunan ürünler de zarar görmüştü. Toplamdaki 5 bin dekarlık alandaki seraların büyük kısmının kar yığınları altında kaldığını hatırlatan Dadı Köyü Muhtarı Engin Çelikel, hızla hareket eden Amasya Valiliği'nin yaptırdığı hasar tespit çalışması sonrası bölgeye 50 milyon liralık hibe desteği gönderilmesini sağlayarak zor günlerinde yanlarında olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

"Durmak yok, üretmeye devam edeceğiz"

Hasar gören seraların yüzde 90'ının ayağa kalkarak fidelerin umutla dikilmesiyle üretime kazandırıldığını anlatan Engin Çelikel, "Eğer devletimiz o dönemde el atamamış olsaydı şu anda bu seraların yüzde 70'e yakını ayağa kaldırılmazdı. Şimdi çiftçimize durmak yok, üretmeye devam edeceğiz" dedi.

10 gün önce başlayan hasadın çok verimli geçtiğine değinen Muhtar Çelikel, "Domates fiyatları 7-8 lira arasında. Salatalık ise 5 lira. Bu fiyatlar bizim için iyi. İnşallah böyle devam eder ve çiftçimizin yüzü güler" diye konuştu.

"Pembe domatesin en küçüğü yarım kilo"

30 Temmuz'a kadar Türkiye'nin domates ihtiyacının yüzde 25'inin karşılayan Amasya'nın üretimde söz sahibi kentlerden olan Antalya'ya benzetildiğini, yetiştirdikleri domatesinin kalitesi ve lezzetine ise çok güvendiklerini vurgulayan Çelikel, "Meşhur Amasya pembe domatesinin en küçüğünün ağırlığı yarım kilo geliyor. Domateslerimiz organik üretiliyor. Elinize alıp yemeğe başladığınızda lezzetini, aromasını hissedeceksiniz. Kokusunu ise 5 metreden alabilirsiniz" şeklinde konuştu.

Kentteki domates üretiminin yoğun yapıldığı köylerden Aksalurlu üretici Fehmi ve eşi Afet Sığırcı da verimli başlayan bu sezonda bin bir emekle yetiştirdikleri ürünlerinin fiyatların istikrarlı şekilde sürmesinin en büyük beklentileri olduğunu söyledi.

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermişti, Amasya'daki seralarda domates hasadı başladı - Son Dakika

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