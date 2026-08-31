Amasya'da İpek Böcekçiliği ve Kadın Kooperatiflerine Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Amasya'da İpek Böcekçiliği ve Kadın Kooperatiflerine Destek

Amasya\'da İpek Böcekçiliği ve Kadın Kooperatiflerine Destek
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'da ipek böcekçiliğini canlandırmak için 8 üreticiye ve 5 kooperatife destek verildi.

Amasya'da ipek böcekçiliğini yeniden canlandırmak ve kadın kooperatiflerini güçlendirmek için DOKAP hibesiyle 8 üreticiye ipek böceği evi ile ekipman, 5 kadın kooperatifine de makine desteği sağlandı. Toplam 21,2 milyon lira değerindeki destek Yassıçal köyünde düzenlenen törenle dağıtıldı.

Toplam 5,5 milyon lira bütçeli ve yüzde 70'i DOKAP tarafından hibe edilen "İpeğin Böceği Amasya'da Yeniden Canlanıyor Projesi" kapsamında 8 üretici için 100 metrekarelik böcek evi oluşturuldu. İlerleyen süreçte ekipmanların sağlanması da planlandı. Projeyle Amasya'da ipek böceği yetiştiriciliğinin yeniden canlanıp yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Kadın kooperatiflerinin kurumsal ve teknik altyapılarının geliştirilerek daha sürdürülebilir rekabetçi yapıya kavuşmaları amacıyla hazırlanan "Kadın Kooperatiflerinin Altyapısının Geliştirilmesi Projesi" kapsamında da yüzde 70'i DOKAP hibesi olmak üzere 15 milyon 700 bin lira değerinde makine ike ekipman desteği sağlandı.

Amasya Valisi Önder Bakan, "Kadim geleneklerimizden olan, tarihimizde çok önemli bir yere sahip ipek böceği yetiştiriciliğini yeniden bu topraklarla buluşturuyoruz. Yassıçal başta olmak üzere belirlenen köylerimizde üreticilerimize modern böcek evleri, dut fidanları ve en son teknoloji ekipman desteği sağlayarak bu değerli sektörü, proje toplam tutarı 5.5 Milyon TL ve DOKAP'ın yüzde 70 hibe ile Amasya'mızda yeniden ayağa kaldırıyoruz" dedi.

Yaklaşık 16 Milyon TL destekle Gümüşhacıköy'den merkeze, Suluova'dan Taşova'ya kadar faaliyet gösteren kadın kooperatiflerinin alt yapısını güçlendirdiklerini vurgulayan Bakan, "Onları en modern makineler, soğuk zincir sistemleri ve üretim ekipmanlarıyla buluşturuyoruz. Çünkü biliyoruz ki kadının elinin değdiği, kadının ürettiği her iş değer kazanır, büyür ve tüm şehre bereket yayılır. Bu kapsamda ilimizin tarımsal kalkınmasına yön verecek, üreticimizin kazancını katlayacak çok önemli projeleri hayata geçiriyoruz. Tarımın öncüsü, üretimin nefesi olan çiftçilerimizin ve kadınlarımızın her zaman yanındayız. Tüm bu yatırımlar devletimizin desteği, kurumlarımızın gayreti ve en önemlisi sizlerin inancı ve çalışkanlığı sayesinde gerçeğe dönüşmektedir" diye konuştu.

Törene, DOKAP Başkanı Hakan Gültekin, İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Arslan ile diğer yetkililer de katıldı.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Amasya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Amasya'da İpek Böcekçiliği ve Kadın Kooperatiflerine Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kocasinan’da Kavga: Yaralı Tramvaya Bindi Kocasinan'da Kavga: Yaralı Tramvaya Bindi
Hepsini tek gecede telef etti Kurt değil Hepsini tek gecede telef etti! Kurt değil
Kıyıköy’de boğulma: 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti Kıyıköy'de boğulma: 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Dalga faciası: Sahilde oturan adamı yuttu Dalga faciası: Sahilde oturan adamı yuttu
Kafasında kaskla bara girdi Silahını çekip ortalığı kana buladı Kafasında kaskla bara girdi! Silahını çekip ortalığı kana buladı
Kızı son anlarını anlattı Kızı son anlarını anlattı

00:26
CHP kurultay davasında 8 kişi için tahliye kararı Tek bir tutuklu kaldı
CHP kurultay davasında 8 kişi için tahliye kararı! Tek bir tutuklu kaldı
23:30
Amedspor, Trabzonspor’u 90’da devirdi
Amedspor, Trabzonspor'u 90'da devirdi
23:18
Vlahovic coştu, coşturdu Beşiktaş’tan Fenerbahçe’ye 6 gollü gözdağı
Vlahovic coştu, coşturdu! Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye 6 gollü gözdağı
22:58
Trump’tan İran’a saldırı açıklaması Brent petrol anında yükselişe geçti
Trump'tan İran'a saldırı açıklaması! Brent petrol anında yükselişe geçti
21:51
Bitexen kurucusuna bahis ve kara para tutuklaması: DinamikPay bağı da ortaya çıktı
Bitexen kurucusuna bahis ve kara para tutuklaması: DinamikPay bağı da ortaya çıktı
20:50
Yurt dışı çıkış yasağı bulunan Youtuber Arif Kocabıyık, tır dorsesinin altında yakalandı
Yurt dışı çıkış yasağı bulunan Youtuber Arif Kocabıyık, tır dorsesinin altında yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2026 00:37:55. #7.12#
SON DAKİKA: Amasya'da İpek Böcekçiliği ve Kadın Kooperatiflerine Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement